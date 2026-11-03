Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Lula viaja para SP nesta terça-feira para realizar exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês

Escrito por Gabriel de Sousa e Lóren Souza (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai viajar para São Paulo no final da tarde desta terça-feira, 3, para fazer exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês, localizado no bairro da Bela Vista. O presidente retornará para Brasília na manhã desta quarta-feira, 4, e seguirá rotina normal de trabalho.

De acordo com nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), os exames médicos do presidente já estavam pré-agendados para serem realizados depois da eleição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No último domingo, 1.º, Lula apareceu em um vídeo, publicado nas redes sociais, depois de quase uma semana afastado de pronunciamentos em decorrência de rouquidão, adquirida ainda durante a campanha eleitoral. No vídeo, o petista disse que vai que cumprir as promessas feitas na campanha e que nenhum programa social será cortado em seu quarto mandato.

Em junho deste ano, o presidente anunciou o fim das sessões de radioterapia preventiva que fazia para tratar um carcinoma basocelular, câncer de pele localizado no couro cabeludo.

Também neste ano, Lula realizou uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. Ele já tinha realizado o mesmo procedimento no olho direito em 2020.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
LULA/SAÚDE/EXAMES/ROTINA/VIAGEM/SP
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV