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Lula viaja a BH nesta reta final do 1º turno; é a 4ª viagem a MG

Escrito por Gabriel Hirabahasi, enviado especial, e Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajará a Minas Gerais pela quarta vez nesta campanha eleitoral. Somente nesta reta final da campanha, o presidente marcou duas visitas ao Estado, que tem o segundo maior eleitorado do País. Uma delas, a Juiz de Fora (MG), acabou frustrada, já que o presidente teve de voltar a Brasília depois de pousar no aeroporto por causa das intensas chuvas na região.

Ao longo da campanha, Lula terá visitado, com a viagem desta sexta-feira, 2, três vezes à capital mineira e uma vez a Montes Claros. Em BH, Lula perdeu para Jair Bolsonaro (PL) em 2022 no primeiro e no segundo turno. Em Montes Claros, teve mais votos no primeiro turno (46,6% contra 44,9% de Bolsonaro), mas perdeu no segundo turno (48,7% contra 51,2%).

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Minas Gerais é o segundo maior eleitorado do Brasil. Tem, ao todo, 16,3 milhões de eleitores aptos a votar neste ano, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Tem um simbolismo importante para as eleições presidenciais: desde a redemocratização, sempre o candidato mais votado em Minas acabou eleito presidente.

O Estado divide esse retrospecto com o Amazonas, que tem um número bem menor de eleitores (2,8 milhões, o 15º maior), o que reduz sua influência na votação em nível nacional.

As viagens ao Estado ao longo da campanha são uma forma também de compensar a indecisão que o PT enfrentou para definir seu candidato ao governo do Estado. Lula falou publicamente diversas vezes sobre sua vontade de ter o agora ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Rodrigo Pacheco como seu candidato. Pacheco sinalizou positivamente a essa possibilidade, mas depois negou. O PT teve um impasse até formalizar o deputado Patrus Ananias (PT) como candidato.

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O petista figura como segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto ao governo do Estado. O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera a disputa. Tem 37% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada na terça-feira, 29. Ananias tem 18%.

As viagens da campanha de Lula

As idas de Lula para Minas Gerais refletem como o Estado é estratégico na busca pelo quarto mandato. Com quatro eventos, o Estado foi o segundo com mais agendas políticas desde que o período de campanha começou em 16 de agosto.

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Além de Minas, Lula priorizou, na reta final de sua campanha, viagens aos maiores colégios eleitorais. Ele foi a São Paulo seis vezes e ao Rio, quatro.

No total, Lula terminará a campanha com 27 agendas de campanha em 20 cidades de 14 Estados diferentes. Além do Sudeste, as regiões Sul e Nordeste foram tratadas com atenção. As regiões Norte e Centro-Oeste tiveram apenas uma agenda, cada uma.

O presidente da República variou agendas entre regiões em que venceu Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição de 2022 e as que perdeu para o ex-capitão reformado. Das 20 cidades com agendas de campanha, ele perdeu em dez e ganhou em outras dez.

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Lula esteve, por exemplo, em Juazeiro do Norte (CE), onde obteve 76% dos votos válidos contra Bolsonaro em 2022, e também em São José do Rio Preto (SP), onde perdeu para o ex-presidente, que conseguiu 68% dos votos válidos.

Nos últimos dias de campanha, o presidente passou a mirar grandes eleitorados municipais, como Belém (1 milhão de eleitores), Salvador (1,9 milhão), Fortaleza (1,8 milhão) e Recife (1,2 milhão). Nesta sexta-feira, 2, ele irá ao Rio (4,9 milhões) e, depois, a Belo Horizonte (1,9 milhão).

O presidente encerrará a campanha em São Paulo, maior colégio do País, que tem 9,1 milhões de eleitores. Em 2022, a vitória contra Bolsonaro no segundo turno por quase 500 mil votos foi considerada crucial para a vitória petista.

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