Lula: Vamos voltar com ministérios da Mulher, Igualdade Racial e da Cultura

Wilian Miron e Natália Coelho (via Agência Estado)

Durante comício realizado em Curitiba, neste sábado, o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou que, caso eleito, irá retomar com os Ministérios da Mulher, Igualdade Racial, da Cultura e dos Povos Originários.

"O Ministério da Cultura vai voltar e cada capital terá um comitê cultural para que a gente possa nacionalizar a cultura brasileira e não ficar apenas vendo a cultura sendo produzida no eixo Rio-São Paulo", disse. Segundo o ex-presidente, o PT quer conversar com diversas representações, incluindo todas as religiões e empresários.

O ex-presidente também destacou sobre como a educação deve ser responsabilidade do Estado, e não do mercado. "Temos orgulho de pedreiro e de cortador de cana, mas queremos mais do que cortar cana e do que ser pedreiro (...). A única coisa que a gente não quer é ser pobre", falou o ex-presidente, destacando que os gastos da educação, como Fies e ProUni, devem ser considerados investimento.