Lula: Vamos sentar à mesa com empresas de aplicativo; temos empresário invisível

O candidato à Presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quinta-feira, 15, que, em um eventual governo, vai "sentar" à mesa com empresas de aplicativos para que os trabalhadores conheçam algoritmos e decidam suas formas de trabalho. Segundo o ex-presidente, hoje "temos um empresário invisível".

"Nós vamos aprender com a Espanha como a gente faz para que essa gente possa ter o mínimo de seguridade social, o mínimo de direito. Inclusive sentar na mesa com as empresas de aplicativo para que os trabalhadores conheçam os algoritmos e eles possam decidir como que vai ser o trabalho dele", afirmou em entrevista aos jornalistas em Montes Claros (MG). "Hoje temos um empresário invisível, ninguém sabe quem é, ninguém sabe quem são. E nós fomos aprender com quem já fez. Espanha já fez acordo, tem outros países europeus fazendo acordo", emendou.

Lula voltou a dizer que se reuniu com o governo espanhol para entender como gerar emprego junto a empresas de aplicativo e garantir direitos trabalhistas. "Lá também as pessoas que entregam coisas, que trabalham com Uber, as pessoas pensam que são empreendedores individuais, mas as pessoas não têm nenhum direito, não tem seguridade social", disse.

O ex-presidente também afirmou que vai discutir regras trabalhistas, mas sem "voltar ao passado". "A gente quer adequar a realidade da relação de trabalho e capital ao século XXI", emendou.