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Lula vai se reunir com Márcio França e Haddad para definir chapa ao governo de São Paulo

Escrito por Bianca Gomes e Pedro Augusto Figueiredo (via Agência Estado)
Publicado em 24.06.2026, 08:42:00 Editado em 25.06.2026, 06:43:26
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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vai se reunir com o ex-ministro Márcio França (PSB) em Brasília em uma tentativa de bater o martelo e definir a chapa que concorrerá ao governo de São Paulo. Segundo integrantes do PT paulista, a previsão é que o encontro ocorra nesta quarta-feira, 24, e também conte com as presenças de Fernando Haddad (PT), pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes, e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Como mostrou o Estadão, Lula disse a aliados no final do mês passado que gostaria de ver França como vice de Haddad. Inicialmente, o pessebista insistia em ser candidato ao Senado - com Simone Tebet (PSB) confirmada em uma das vagas, ele disputava a segunda com Marina Silva (Rede).

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Após Paulo Serra (PSDB) e Kim Kataguiri (Missão) desistirem anunciarem no final de semana que não serão candidatos ao Executivo paulista, França passou a se movimentar para disputar o Bandeirantes.

O principal argumento dele é que, sem uma terceira via em São Paulo, a eleição fica esvaziada e crescem as chances de Tarcísio de Freitas (Republicanos) liquidar a disputa ainda no primeiro turno.

Na avaliação de aliados do ex-ministro, esse cenário tem impacto no projeto nacional da esquerda, uma vez que Lula ficaria sem um aliado disputando o segundo turno no maior colégio eleitoral do País. Além disso, Tarcísio estaria livre para se dedicar à campanha de Flávio Bolsonaro (PL).

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Aliados de Haddad, no entanto, contestam esses argumentos e dizem que França tende a atrair eleitores do próprio petista, e não do governador, e poderia contribuir mais para o enfrentamento a Tarcísio ocupando a vaga de vice na chapa do ex-ministro da Fazenda.

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ELEIÇÕES 2026/SP/GOVERNO/LULA/HADDAD/MÁRCIO FRANÇA/REUNIÃO
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