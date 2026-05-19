Lula vai para a posse de Odair Cunha, novo ministro do TCU, nesta quarta-feira
Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 19.05.2026, 17:13:00 Editado em 19.05.2026, 17:24:15
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai participar nesta quarta-feira, 20, da posse do novo ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Odair Cunha.
A cerimônia será às 14h30, no plenário da Corte de Contas.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Deputado do PT mineiro entre 2003 até maio deste ano, Odair foi nomeado após ser eleito pela Câmara dos Deputados, na vaga destinada para o Legislativo.
Ele ocupa a vaga deixada pelo ministro aposentado Aroldo Cedraz.
Últimas em Política
publicidade
Mais lidas no TNOnline
publicidade