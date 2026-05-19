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Lula vai para a posse de Odair Cunha, novo ministro do TCU, nesta quarta-feira

Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 19.05.2026, 17:13:00 Editado em 19.05.2026, 17:24:15
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai participar nesta quarta-feira, 20, da posse do novo ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Odair Cunha.

A cerimônia será às 14h30, no plenário da Corte de Contas.

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Deputado do PT mineiro entre 2003 até maio deste ano, Odair foi nomeado após ser eleito pela Câmara dos Deputados, na vaga destinada para o Legislativo.

Ele ocupa a vaga deixada pelo ministro aposentado Aroldo Cedraz.

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LULA/TCU/MINISTRO/ODAIR CUNHA/APROVAÇÃO/POSSE/LULA
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