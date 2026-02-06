Lula vai a Salvador para entrega de ambulâncias e visita à obra da Irmã Dulce

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá compromissos em Salvador nesta sexta-feira, 6. A comitiva presidencial embarca às 8h em Brasília e chega à capital baiana às 9h35. Às 11h30, Lula participa da cerimônia de entrega de ambulâncias e equipamentos de saúde no âmbito do programa Novo PAC Saúde. Às 16h, o presidente visita as Obras Sociais Irmã Dulce.