Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Lula vai a Salvador para entrega de ambulâncias e visita à obra da Irmã Dulce

Escrito por Vinícius Novais (via Agência Estado)
Publicado em 06.02.2026, 07:13:00 Editado em 06.02.2026, 07:18:17
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá compromissos em Salvador nesta sexta-feira, 6. A comitiva presidencial embarca às 8h em Brasília e chega à capital baiana às 9h35. Às 11h30, Lula participa da cerimônia de entrega de ambulâncias e equipamentos de saúde no âmbito do programa Novo PAC Saúde. Às 16h, o presidente visita as Obras Sociais Irmã Dulce.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
AGENDA Lula
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline