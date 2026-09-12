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Lula: Trump sabe que eu já falei para ele não se meter nas eleições do Brasil

Escrito por Daniel Tozzi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse neste sábado, 12, que já falou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump para que não haja qualquer interferência americana nas eleições brasileiras.

"O Trump sabe que eu já falei para ele: não se meta na eleição do Brasil. Esse País não é um vira-lata e nem uma republiqueta de banana. Esse País tem 215 milhões de homens e mulheres que têm orgulho. É a eleição brasileira", disse Lula durante discurso em comício em Curitiba (PR). "Aqui, ninguém vai se meter. E se se meter, vão perder as eleições", acrescentou.

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O petista criticou a família Bolsonaro e seus apoiadores, dizendo que eles até usam a bandeira brasileira, mas que, em comícios da oposição, também há bandeiras dos Estados Unidos. "Eles foram nos Estados Unidos pedir intervenção aqui no Brasil", disse Lula, pontuando que ele quer estar bem com os EUA e não quer brigar com os americanos, mas reforçando que não pode haver interferências.

O petista disse que a eleição deste ano é sobre o Brasil que a população gostaria de ter. "Esqueça os candidatos, coloque no papel o Brasil que você quer e você sonha. Com base no seu sonho, escolha aquela pessoa que você acha que vai realizar o seu sonho", pontuou Lula. Segundo o petista, é preciso "derrotar a mentira" nessas eleições para que ela nunca mais volte a governar o País.

Ao criticar a oposição, Lula pontuou que muitos dos congressistas da direita e da extrema-direita não estão preocupados com o País e sim com "lacrar" nas redes sociais. Ele citou como exemplo quando políticos de direita vão interrogar algum ministro no Senado ou na Câmara. "Eles vão lá, fazem uma pergunta cretina, porque eles fazem muita coisa cretina, e saem correndo pra fazer lacrar na internet" disse.

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Ao comentar sobre o cenário eleitoral no Paraná e pedir votos para Requião Filho (PDT), coligado com o PT no Estado, Lula ainda fez críticas indiretas ao senador Sergio Moro (PL) que também concorre como governador.

"O nosso adversário é muito frouxo e muito mentiroso. E eu sou vítima da mentira dele. Ele foi acobertado pela imprensa nacional, que quase fez ele virar Deus. Ou seja, depois ninguém da imprensa derrubou ele e pediu desculpa", disse Lula, em referência ao trabalho de Moro como juiz da Operação Lava-Jato. "Eu não vou falar mal de outros candidatos que eu não conheço todos, mas aqui tem um que é candidato que não vale o que come", disse ainda Lula.

Além de Lula e Requião Filho, estavam no comício em Curitiba a primeira dama Rosângela Silva, a Janja; a candidata ao Senado Gleisi Hoffmann (PT), além de outras lideranças regionais.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/PR/CURITIBA/AGENDA/TRUMP
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