Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Lula: 'Todo mundo sabe a relação dele (Flávio Bolsonaro) com o Vorcaro'

Escrito por Mariana Ribas e Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez críticas ao seu adversário Flávio Bolsonaro (PL) durante coletiva de imprensa neste domingo, 25. "Todo mundo sabe a relação dele com o Vorcaro", disse, ao se referir ao banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do banco Master. O presidente afirmou, ainda, que "é ladrão" alguém que fica rico com salário público.

"Todo mundo sabe o domínio dos milicianos no Rio de Janeiro, todo mundo sabe a relação dele com o Vorcaro, todo mundo sabe a relação dele com o policial que matou uma menina de 5 anos, todo mundo sabe a relação dele com as pessoas que foram responsáveis pela morte da Marielle", disse Lula aos jornalistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O presidente afirmou, também, que seu apartamento custa por volta de "um milhão e pouco" e comparou com o seu adversário: "Um cara com um salário de senador comprar uma casa de 10 milhões de reais, à vista. Onde é que ele arrumou dinheiro?", disse, em alusão à acusação feita pelo jogador de futebol Richarlison de que Flávio teria se articulado com o advogado Willer Tomaz para retirar dele a posse de uma mansão e terreno de luxo na Ilha Comprida, no Rio de Janeiro. "Se vocês encontrarem alguém rico com salário público, ele é ladrão", disse em seguida.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
eleições 2026 Lula segundo turno VOTAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV