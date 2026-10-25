Lula: Tivemos que vencer a intromissão vinda de fora para dentro das plataformas digitais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que teve de "vencer a intromissão vinda de fora para dentro através de plataformas digitais" e que vai regular as big techs em seu quarto mandato.

"Tivemos que vencer a intromissão vinda de fora para dentro através de plataformas digitais. Vamos ter que regulá-las. E não é possível que a gente não tenha consciência que o crime no mundo digital tem que ser tratado como o crime na vida real. Não podemos ter empresas monstruosas de grandes ganhando bilhões e bilhões, não pagando nenhum imposto a esse País e tentando direcionar o resultado eleitoral desse País. Essa eleição foi uma derrota do negacionismo", declarou o presidente em seu primeiro discurso após a vitória na disputa presidencial.

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O presidente agradeceu à juventude pelas manifestações em sua defesa durante a campanha do segundo turno. Também agradeceu aos idosos e às pessoas que foram votar mesmo com doenças.

"Tivemos o menor número de abstenções da história do País, o menor número de votos nulos. Tenho que fazer agradecimento às pessoas que coordenaram nossa campanha, aos partidos que participaram junto conosco. Mas queria agradecer ao povo brasileiro pela generosidade que têm comigo há muito tempo. Agradecer a generosidade da juventude brasileira que foi para a rua para defender a democracia. Quero agradecer às pessoas idosas. Vi muitas pessoas sendo carregadas pelos seus netos para irem votar. Pessoas impossibilitadas de se locomover. Pessoas com câncer e outras doenças, e foram votar, porque conseguimos convencê-las de que o voto era muito importante para assegurar a democracia no País", declarou.

Lula também agradeceu a seu vice, Geraldo Alckmin, pela sua "qualidade e lealdade". Pediu ao vice-presidente que fizesse um discurso antes de sua fala.

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O presidente atacou seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL), e disse que ele representava o "milicianismo". Falou que o resultado "foi uma derrota do negacionismo e da mentira".

"A cada debate, ficava constrangido. Já debati com muita gente, já participei de muitas eleições, me reúno todo ano com G20, Brics e G7, com os principais presidentes do mundo, discutindo os principais assuntos do mundo, mas nunca pensei em me deparar com um representante genuíno do milicianismo desse País", afirmou.

"Nunca imaginei que uma pessoa pudesse mentir tanto, com tanta desfaçatez, como se não tivesse dentro dele uma célula de humanismo, parece tudo falso. O que vi nesse segundo turno das eleições, em todos os Estados, mas sobretudo na Avenida Paulista ontem, é algo que não acredito que o Alckmin, que foi governador, que participou da campanha das diretas, nunca conseguimos ver, não só pela quantidade de gente, mas pelo entusiasmo", completou.

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Lula fez declaração à imprensa no hotel em que acompanhou a apuração da eleição ao lado de aliados. Começou a falar por volta das 22h15. Chegou ao palco acompanhado de sua esposa, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja.