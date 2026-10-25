Lula: 'Temos que decidir se a gente quer um Brasil que distribua livros didáticos ou armas'

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou há pouco que o que está em jogo na eleição presidencial de hoje é se a população quer um Brasil que distribua "livros ou armas". A declaração foi feita em coletiva de imprensa neste domingo, 25, no local de votação do petista em São Bernardo do Campo, em São Paulo.

"Nós temos que fazer uma opção: se a gente quer um Brasil que distribua milhões de livros de dados nas escolas, ou a gente quer um Brasil em que distribua a possibilidade de comprar um milhão de armas. Se a gente quer um Brasil que distribua livros para as crianças, ou um País em que se vende um bilhão e cem milhões de balas. É isso que tem em jogo", disse.

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"Que Deus abençoe os eleitores brasileiros e que eles consigam fazer com que esse País continue andando para frente, crescendo e gerando oportunidade para todo mundo", completou.

Acompanhavam o presidente o seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), os ex-ministros Fernando Haddad (PT), Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB), e os ministros Alexandre Padilha (PT) e Luiz Marinho (PT).