Lula tem reunião com ministros e líderes do governo nesta 2ª-feira

A agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva prevê para esta segunda-feira, 12, reunião com ministros e lideranças do governo no Congresso. O encontro, marcado para às 15h, prevê a participação dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad; da Casa Civil, Rui Costa; da Secretaria-Geral, Márcio Macedo; de Relações Institucionais, Alexandre Padilha; da Comunicação Social, Paulo Pimenta; do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; dos líderes do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues; no Senado, senador Jaques Wagner; na Câmara, deputado José Guimarães; e o chefe do gabinete pessoal do presidente, Marco Aurélio Marcola.

O primeiro compromisso oficial de Lula amanhã é a cerimônia de Lançamento do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, às 10h, no Palácio do Planalto. Ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana, o governo lançará uma nova política de alfabetização que vai subsidiar ações concretas de Estados e municípios. O investimento estimado é de mais de R$ 2 bilhões em quatro anos.

Às 13h, Lula irá receber a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para uma reunião, seguida de declaração à imprensa. No encontro, o petista deve tratar de parcerias econômicas com o bloco comum e do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que está travado. Além disso, um potencial acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia também deve entrar na conversa.

Às 17h, Lula se reúne com o CEO da Telefónica S.A., José María Álvarez-Pallete López e, às 18h, com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL).