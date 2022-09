Lula: Tem gente que diz que SC não tem fome, mas são pelo menos 500 mil

Izael Pereira e Lavínia Kaucz (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em comício realizado em Florianópolis (SC) neste domingo, 18, o ex-presidente e candidato ao Planalto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que "muita gente nesse estado fala que Santa Catarina não tem fome, mas tem pelo menos 500 mil pessoas passando fome".

continua após publicidade .

No Estado onde o presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera as intenções de voto, Lula criticou a falta de saneamento básico na capital. "A elite brasileira não gosta de fazer saneamento básico que gera saúde e emprego, porque fica embaixo da terra e ninguém vê. O que eles gostam é de fazer ponte, viaduto", afirmou.

O petista disse ainda que "não é todo mundo que passa fome, mas são 33 milhões de pessoas" e que o Brasil, como maior produtor de proteína animal do mundo, ainda tem pessoas "indo no açougue pegar osso".

continua após publicidade .

O ex-presidente disse que é preciso "garantir emprego a pessoas que não conseguem porque não têm experiência" e defendeu a criação de crédito para micro e médios empreendedores. "Quem quiser abrir um negócio, nós vamos ter crédito", afirmou.

Lula também defendeu que é direito de todos viajar de avião. "Por isso, ficaram com raiva de mim e da Dilma (Roussef, ex-presidente pelo PT), falaram que os aeroportos estão muito cheios, tão virando rodoviária".

Decretos de sigilo

continua após publicidade .

Lula também disse que a primeira coisa que fará se for eleito é revogar os decretos de sigilo publicados pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). "Queremos saber o que ele está escondendo", afirmou. Lula discursou em comício realizado em Florianópolis (SC).

Bolsonaro impôs sigilo ao processo contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, às reuniões com pastores que teriam negociado recursos com o Ministério da Educação e ao processo contra o seu filho, Flávio Bolsonaro, no caso das "rachadinhas".

Em recado ao presidente, que costuma dizer que o seu partido é o Brasil, Lula afirmou que a bandeira brasileira não é de um partido, mas "de 215 milhões de brasileiros que amam esse País".

continua após publicidade .

Lula ainda acusou Bolsonaro de criar o Auxílio Brasil apenas para ser reeleito. "Se eleições duram mais um pouco, é capaz de Bolsonaro oferecer prédio do Tribunal de Contas em Florianópolis para o 'Minha Casa Minha Vida", falou.

Antes do comício, Lula participou de atos em Porto Alegre e em Curitiba no final de semana. A região Sul é a única onde Bolsonaro tem vantagem sobre o petista - 42% contra 36%.