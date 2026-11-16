O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve um encontro fora da agenda com o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, nesta segunda-feira, 16. Segundo nota divulgada por Lula no X, Neves indicou querer "contar com a cooperação do Brasil para projetos nas áreas de energia renovável, saúde, educação e produção de alimentos".

Lula disse que se comprometeu com o presidente de Cabo Verde que o Brasil irá se dispor a aprofundar a cooperação bilateral.

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"Assegurei ao presidente cabo-verdiano a disposição do meu governo em apoiar seu país e fazer das nossas relações bilaterais um exemplo de cooperação Sul-Sul", disse Lula em nota.

Esquerdista, José Maria Neves foi reeleito presidente neste domingo, 15, com 80.875 votos (63,85% dos votos válidos), contra 39.950 votos da conservadora Joana Rosa. Neves é apenas chefe de Estado, mas o partido dele, o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), controla o governo com o primeiro-ministro, Francisco Carvalho.

O encontro de Lula com Maria Neves não estava previsto na agenda, mas o pouso em Cabo Verde sim. O arquipélago é tradicional escala para abastecimento em viagens do presidente para a Europa e Ásia. Nesta segunda, Lula se encontrou com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez.

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Lula está há sete dias fora do Brasil, desde que embarcou para participar da abertura da COP-31, em Antália (Turquia) no dia 9 de outubro. De lá, foi para as Filipinas, onde prestigiou a reunião da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). Da Ásia, seguiu para a Espanha e, agora, Cabo Verde.

A chegada do presidente em Brasília deve ocorrer entre o fim da noite desta segunda e a madrugada desta terça-feira, 17.