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Lula tem 48% e Flávio Bolsonaro soma 43% no segundo turno, aponta pesquisa Datafolha

Escrito por Lavínia Kaucz e Cícero Cotrim (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 19:35:00 Editado em 24.07.2026, 19:42:47
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 48% das intenções de voto em um eventual 2º turno da eleição presidencial contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que registrou 43%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 24. Lula oscilou um ponto para cima, dentro da margem de erro, em relação à pesquisa divulgada no mês passado. Já Flávio manteve a mesma pontuação.

No último levantamento, divulgado em 20 de junho, o atual presidente registrou 47%, contra 43% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em um cenário de segundo turno.

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Eleitores que pretendem votar em branco, nulo ou não escolher nenhum dos candidatos somam 9%. Já os eleitores que afirmaram não saber em quem votar são 1%.

No cenário em que o candidato da oposição é Ronaldo Caiado (PSD), Lula chega a 47% das intenções de voto, e o ex-governador de Goiás, a 40%. O presidente também venceria o ex-governador Romeu Zema (Novo) por 48% a 40%.

O Datafolha ouviu 2.004 entrevistados, com 16 anos ou mais, de 22 a 24 de julho. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01166/2026.

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