Lula tem 48% dos votos válidos e Bolsonaro, 38%, diz pesquisa PoderData

Redação (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Pesquisa PoderData divulgada nesta quarta-feira, 28, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 48% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos. O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 38%. O petista cresceu dois pontos em relação à última sondagem, de 7 dias atrás. O chefe do Executivo oscilou um ponto para baixo.

continua após publicidade .

Segundo o levantamento, Ciro Gomes (PDT) tem 6% dos votos válidos, seguido por Simone Tebet (MDB), com 5%. Felipe dAvila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil) têm 1% cada. Outros candidatos não pontuaram.

Para vencer as eleições, é necessário ter a maioria absoluta dos votos válidos, ou seja, 50% mais um. Líder nas pesquisas, o candidato do PT almeja vencer o pleito já no primeiro turno, no próximo domingo, 2.

continua após publicidade .

Apoiadores do petista tentam convencer eleitores de Ciro Gomes e Simone Tebet a migrarem para Lula sob o argumento do "voto útil", aumentando suas chances de vitória sobre o presidente Bolsonaro.

A pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 27 de setembro. O instituto consultou 4.500 eleitores por telefone. A margem de erro é de 1,5 ponto porcentual, para mais ou para menos. O código de registro na Justiça Eleitoral é BR-1426/2022.