Lula tem 47% e Bolsonaro, 42% dos votos totais, diz pesquisa Genial/Quaest

O candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 47% das intenções de voto, afirma pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 19. O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, tem 42%. Os votos em branco e nulos e os eleitores que responderam que não votarão somam 6% e os indecisos, 5%. Lula oscilou 2 pontos porcentuais para baixo e Bolsonaro, 1 ponto para cima, em comparação com a pesquisa realizada no dia 13.

Quando esses dados são ponderados em relação ao grupo de eleitores com maior probabilidade de comparecer no dia da votação ("likely voter model"), Lula aparece com 52,8% dos votos válidos contra 47,2% de Bolsonaro. A Quaest informou que está incorporando este modelo à pesquisa para compreender melhor os possíveis efeitos da abstenção sobre os resultados.

O levantamento diz ainda que 93% dos eleitores entrevistados declararam que o voto é definitivo e 6%, que podem mudar caso "algo aconteça". Não sabe ou não respondeu 1%.

Rejeição

Bolsonaro está à frente na rejeição, com 46%, enquanto Lula aparece com 43%.

Regiões

O candidato do PT à Presidência lidera em intenções de votos no Nordeste, com 67%, ante 25% do atual presidente. Bolsonaro está à frente no Sudeste, com 47%, ante 39% de Lula. No Sul, o presidente está com 54%, ante 33% do candidato do PT. No Centro-Oeste, Bolsonaro aparece com 46% e o ex-presidente, 41%. Lula e Bolsonaro aparecem em empate técnico no Norte. Naquela região, Bolsonaro tem 46% e Lula, 44%.

Sexo

Entre os eleitores do sexo feminino, o candidato do PT tem 48%, enquanto o candidato do PL à reeleição aparece com 39%. Entre os eleitores do sexo masculino, Lula e Bolsonaro estão em empate técnico, com 45% e 43%, respectivamente.

Religião

O candidato petista ainda lidera entre os católicos, com 54%, enquanto o candidato do PL figura com 36% nesse segmento religioso. Entre os evangélicos, Bolsonaro aparece à frente, com 56%, enquanto Lula tem 31%. Bolsonaro caiu 3 pontos porcentuais entre os evangélicos.

A coleta da sondagem foi feita entre domingo, 16, e esta terça-feira, 18. Foram realizadas 2 mil entrevistas e a margem de erro estimada é de 2 pontos porcentuais. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04387/2022.