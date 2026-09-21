Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Lula tem 44% entre mulheres no 2º turno (de 41%) e Flávio, 37% (de 38%), aponta Quaest

Escrito por Daniel Tozzi e Mateus Fagundes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 21, mostra crescimento das intenções de voto no atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre as mulheres, em um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Na comparação com levantamento de uma semana atrás, a proporção de mulheres que disse votar no petista no segundo turno passou de 41% para 44%. Já a intenção de voto em Flávio Bolsonaro no público feminino oscilou de 38% para 37% no período. Com isso, a diferença em favor de Lula no público feminino cresceu de 3 para 7 pontos porcentuais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No público geral, a pesquisa de hoje apontou Flávio com 42% e Lula com 41%, em eventual segundo turno, empate técnico.

Contratada pelo jornal O Globo e pela TV Globo, a pesquisa ouviu presencialmente 2.004 eleitores entre 17 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06004/2026.

Certeza do voto

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Quaest perguntou aos eleitores o grau de certeza do voto. Segundo a pesquisa, 79% disseram que a escolha já é definitiva, contra 21% que afirmaram que ainda podem mudar.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/QUAEST/MULHERES
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV