Lula tem 44% entre mulheres no 2º turno (de 41%) e Flávio, 37% (de 38%), aponta Quaest

Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 21, mostra crescimento das intenções de voto no atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre as mulheres, em um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Na comparação com levantamento de uma semana atrás, a proporção de mulheres que disse votar no petista no segundo turno passou de 41% para 44%. Já a intenção de voto em Flávio Bolsonaro no público feminino oscilou de 38% para 37% no período. Com isso, a diferença em favor de Lula no público feminino cresceu de 3 para 7 pontos porcentuais.

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No público geral, a pesquisa de hoje apontou Flávio com 42% e Lula com 41%, em eventual segundo turno, empate técnico.

Contratada pelo jornal O Globo e pela TV Globo, a pesquisa ouviu presencialmente 2.004 eleitores entre 17 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06004/2026.

Certeza do voto

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A Quaest perguntou aos eleitores o grau de certeza do voto. Segundo a pesquisa, 79% disseram que a escolha já é definitiva, contra 21% que afirmaram que ainda podem mudar.