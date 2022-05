Lula tem 44% das intenções de voto; Bolsonaro tem 32%

Da Redação

Foi divulgada nesta sexta-feira (20), uma pesquisa eleitoral da Ipespa, contratada pela XP Investimentos, e, conforme a análise, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto na corrida presidencial, com 44%. Jair Messias Bolsonaro (PL), que busca a reeleição, aparece em segundo, com 32%.

Levando em consideração a pesquisa publicada na última semana, Lula e Bolsonaro apresentam um número estável. Assim como eles, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) apresenta a mesma porcentagem de intenção de votos, 8%.

O ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) oscilou positivamente de 3% para 4%. O deputado federal André Janones (Avante) registrou os mesmos 2% do levantamento anterior, enquanto a senadora Simone Tebet (MDB) oscilou positivamente de 1% para 2%. Como a margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, esses pré-candidatos estão tecnicamente empatados.



Para a pesquisa, o instituto entrou em contato por telefone com 1.000 entrevistados, de 16 anos ou mais, entre os dias 16 e 18 de maio. O nível de confiança é de 95,5%. A sondagem foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-08011/2022.



Veja a seguir o resultado do cenário testado para 1º turno:

Lula (PT): 44%

Jair Bolsonaro (PL): 32%

Ciro Gomes (PDT): 8%

João Doria (PSDB): 4%

André Janones (Avante): 2%

Simone Tebet (MDB): 2%

Felipe d'Avila (Novo): 0%

Vera Lucia (PSTU): 0%

Eymael (DC): 0%

Nenhum/não iria votar/branco/nulo: 6%Não sabe/não respondeu: 2%

Segundo turno

A pesquisa fez a simulação de cinco cenários para o 2º turno. Lula vence Bolsonaro, Ciro e Doria; Bolsonaro empata, dentro da margem de erro, com Ciro e Doria.



Veja os resultados a seguir:

Cenário 1

Lula (PT): 53%

Jair Bolsonaro (PL): 34%

Não sabe/não respondeu/nenhum/branco/nulo: 13%

Cenário 2

Lula (PT): 53%

Ciro Gomes (PDT): 25%

Não sabe/não respondeu/nenhum/branco/nulo: 22%

Cenário 3

Lula (PT): 54%

João Doria (PSDB): 20%

Não sabe/não respondeu/nenhum/branco/nulo: 26%

Cenário 4

Ciro Gomes (PDT): 44%

Jair Bolsonaro (PL): 40%

Não sabe/não respondeu/nenhum/branco/nulo: 16%

Cenário 5

Jair Bolsonaro (PL): 40%

João Doria (PSDB): 38%

Não sabe/não respondeu/nenhum/branco/nulo: 22%

Com informações do UOL.