Lula: Tebet é mulher de muita qualidade, pode exercer qualquer ministério

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou há pouco que a senadora Simone Tebet (MDB) é "uma mulher de muita qualidade" e pode ocupar "qualquer ministério", mas que ainda não conversou com a ex-candidata à presidência porque ele não quer "sentar na cadeira antes de ganhar as eleições".

"Se eu tentar montar a equipe agora, eu arrumo mais inimigo do que amigo", disse o petista, durante entrevista ao comediante Paulo Vieira.

Sobre seu quadro ministerial, o ex-presidente disse que terá "muitas mulheres" no governo. "Já está provado que a mulher não é sexo inferior, que a mulher não é sexo fraco, que a mulher tem capacidade e mais inteligência que o homem", disse. Segundo o petista, ele conhece "uma centena" de "mulheres maravilhosas" que podem ocupar cargos no governo.

Fome

Ao comentar sobre o aumento da fome no Brasil, o ex-presidente se emocionou. Chorando, Lula voltou a se comprometer a acabar com a fome no País. "Porque a gente não garante que todo mundo tome café, almoce e jante todo dia, é o mínimo. Isso é bíblico, isso está na Constituição, isso está na Declaração Universal dos Direitos Humanos", disse.