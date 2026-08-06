Lula sobre uso das redes: 'Por mais liberdade que a gente tenha, a gente tem que ter limite'

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta quinta-feira, 6, que é preciso colocar limites nas formas de se expressar nas redes sociais, que, segundo ele, é quando se fere outras pessoas. "Por mais liberdade que a gente tenha, a gente tem que ter limite. O limite é não ferir a liberdade do outro", disse o presidente.

Durante cerimônia no Palácio do Planalto, quando foi sancionado o projeto de lei que endurece os crimes cometidos contra crianças e adolescentes no ambiente digital, Lula disse ser um defensor da liberdade de expressão, mas que isso não pode ser confundido com atos violentos praticados virtualmente.

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"Todos defendemos a liberdade de expressão, que é o direito das pessoas se manifestarem contra ou a favor de alguma coisa. Mas a gente não permite que a liberdade de expressão seja confundida com genocídio, assassinos, violência e banalidade contra o ser humano", declarou Lula.

Ele também cobrou dos seus assessores que o combate a essas infrações seja feito com maior celeridade. "A luta contra o crime digital precisa de mais rapidez, porque ele é mais rápido que um crime que a gente estava habituado na vida real", disse.

Nesta quinta, Lula sancionou o projeto de lei nº 3.066/2025. A nova medida cria ferramentas para enfrentar e reprimir crimes sexuais contra menores no ambiente digital, com foco especial no uso de inteligência artificial. Além disso, foram endurecidas penas referentes a crimes sexuais contra crianças e adolescentes.