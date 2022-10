Lula sobre segundo turno: 'Apenas uma prorrogação'

Da Redação

O segundo turno acontece no dia 30 de outubro

O candidato à Presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, irá disputar o segundo turno contra o atual chefe do Executivo, Jair Messias Bolsonaro. Neste domingo (2), o petista fez um discurso em São Paulo e disse que a disputa pelo pleito em um segundo turno é "apenas uma prorrogação".

De acordo com a apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), às 22h35, Lula tinha 48,28% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro (PL) tinha 43,33%. Por conta desses números, nenhum dos dois poderia vencer em primeiro turno.

"Durante toda esta campanha, a gente esteve à frente nas pesquisas da opinião pública, de todos os institutos, e eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições e eu quero dizer pra vocês que nós vamos ganhar estas eleições. Isso pra nós é apenas uma prorrogação", disse o candidato.



O candidato também alega que irá se preparar para o segundo turno, realizando campanha e viajando pelo país.

"Nós vamos ter que viajar mais, fazer mais ato, mais comício, mais debate, vamos ter que conversar mais com as pessoas e vamos ter que convencer a sociedade brasileira daquilo que nós estamos propondo", afirmou Lula.



O petista disse ainda que o segundo turno é uma chance de "amadurecer" as propostas e a "conversa com a sociedade".

"Eu nunca ganhei uma eleição no primeiro turno. Toda eleição que eu disputei foi no segundo turno, todas. O que é importante é que o segundo turno é a chance de você amadurecer as tuas propostas e a tua conversa com a sociedade. É de você construir um leque de alianças, um leque de apoio antes de você ganhar para você mostrar pro povo o que vai acontecer, o que vai governar este país", disse Lula.

Após o pronunciamento, o candidato informou que seguirá para a avenida paulista, em São Paulo.

Com informações do g1.

