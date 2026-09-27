Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Lula, sobre minerais críticos: Brasil não exportará mais riquezas do jeito que era antes

Escrito por Lavínia Kaucz e Daniel Galvão (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse que o Brasil deve investir em tecnologia para que "não fique devendo nada ao mundo" e voltou a defender que os minerais críticos sejam industrializados em território nacional. "Nós não vamos exportar mais as nossas riquezas do jeito que eram exportados", declarou em entrevista à Band que foi ao ar na noite deste domingo, 27, no programa Canal Livre, pela na BandNews TV.

E prometeu: "A gente quer processar aqui, quer industrializar aqui, fazer processo de transformação aqui, por isso nós vamos formar milhares e milhares de jovens preparados para tratar dessa nova fonte de riqueza para esse País. Vamos aproveitar essas chances para fazer esse País virar um País de classe média."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/CANAL LIVRE/MINERAIS CRÍTICOS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV