Política

POLÍTICA

Lula sobre Lewandowski e Master: 'não tem problema, todo mundo trabalha para alguma empresa'

Escrito por Gabriel Hirabahasi e Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 05.02.2026, 12:57:00 Editado em 05.02.2026, 13:10:11
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Ricardo Lewandowski, nesta quinta-feira, 5, e disse que o jurista deixou o contrato com o Banco Master quando foi convidado para o governo.

As declarações ocorreram em entrevista ao UOL News, ao ser questionado sobre um contrato do Banco Master que rendeu R$ 5 milhões ao escritório de Lewandowski, divulgado pelo portal Metrópoles.

"O Lewandowski é um dos maiores juristas que este País já produziu. E todo e qualquer bom jurista é contratado por qualquer empresa que esteja com qualquer dificuldade. E o Lewandowski tinha deixado a Suprema Corte, ele fez um contrato para trabalhar no banco. Quando eu o convidei para vir, ele saiu do banco. Sabe, não tem problema nenhum. Todo mundo trabalha para alguma empresa neste País", declarou.

Lula continuou: "O que é importante ter claro é que nós vamos a fundo neste negócio. Nós queremos saber porque o governo do Rio de Janeiro e o Estado do Amapá colocaram dinheiro do fundo dos trabalhadores nesse banco. Qual é a falcatrua que existe entre o Banco Master e o Banco de Brasília? Quem está envolvido".

CASO MASTER Lewandowski Lula
