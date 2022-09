Lula sobre ida de Bolsonaro a velório da rainha: 'Pensa que vai ganhar voto indo'

Giordanna Neves (via Agência Estado)

O candidato à Presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, ironizou nesta quinta-feira, 15, a ida do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao velório da rainha Elizabeth II. O petista disse que essa é uma estratégia para "ganhar votos" e aproveitou para comparar a viagem ao descaso do chefe do Executivo diante das vítimas da covid-19.

"Acho até louvável que o presidente tenha dito que vai ao velório da rainha da Inglaterra. É muito louvável que ele vá. Agora ele poderia ter ido ao velório de uma das 680 mil pessoas que morreram de covid. Ele poderia ter derramado pelo menos uma lágrima por uma criança que ficou órfã. Tudo na vida dele é pensando no bem estar dele, na sobrevivência dele. Ele pensa que vai ganhar voto indo lá, ele pensa que vai tocar na alma de alguém", afirmou durante entrevista aos jornalistas em Montes Claros (MG).

Na esteira de críticas a Bolsonaro, Lula afirmou que o presidente é uma "pessoa desaforada, que não age com sentimento". Ao comentar a declaração do chefe do Executivo de que vai "passar a faixa" e "se recolher" caso não seja reeleito, o petista disse que ele "tenta dar uma de bonzinho". "Vocês percebem que ele está tentando mudar, porque estão dizendo pra ele 'seja bonzinho' para diminuir a rejeição", disse.

"Veja que, mesmo ele dando auxílio emergencial de R$ 600, ele não conseguiu crescer na pesquisa como pensava que ia crescer. Porque a rejeição dele é maior que a aceitação", emendou.