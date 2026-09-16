Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Lula, sobre crise no STF: 'Estou indignado, porque sociedade brasileira não merece isso'

Escrito por Geovani Bucci e Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), voltou a defender nesta quarta-feira, 16, uma reforma do Poder Judiciário ao criticar a sessão da terça-feira, 15, do Supremo Tribunal Federal (STF) que discutiu a abertura de investigação sobre as relações do ministro Alexandre de Moraes com o empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.

Em participação no podcast Desce a Letra Show, o petista disse estar "indignado" com a crise na Corte e apresentou mudanças no Judiciário e na política como compromisso para um eventual quarto mandato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Vamos fazer uma reforma no Poder Judiciário. A partir de agora, eu acho que não tem como não discutir mais isso", declarou Lula."Não é uma coisa feita de forma precipitada, mas a gente precisa começar a pensar, fazer reforma nas instâncias do Poder Judiciário, porque tem muita queixa e a imagem não está boa", afirmou.

O presidente não detalhou quais mudanças pretende propor nem apresentou um cronograma.

Os ministros do STF reuniram-se em sessão plenária extraordinária na terça-feira para julgar o pedido do ministro André Mendonça de abrir uma investigação sobre as relações de Moraes com Vorcaro. Ao comentar o debate, Lula disse ter acompanhado parte da discussão pela televisão e criticou o que viu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Eu assisti uma parte dele, não é correto", afirmou o presidente da República. "Eu estou indignado porque a sociedade brasileira não merece isso."

Lula defendeu que a apuração das suspeitas seja acompanhada da punição dos responsáveis e de uma discussão sobre mudanças institucionais. "Eu estou confiante de que nós vamos encontrar uma saída, apurar, punir quem tiver que punir, e começar a discutir uma reforma no Poder Judiciário que tem que ser acompanhada de uma reforma na política também", disse.

Apuração e defesa de Moraes

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao comentar a crise, Lula defendeu a preservação da imagem do Supremo e a investigação das suspeitas, com garantia do direito de defesa e da presunção de inocência. "A Suprema Corte não pode ter a sua vida manchada", afirmou.

"Ninguém está acima da lei", disse o presidente, acrescentando que isso vale para ele, para o presidente do STF, Edson Fachin, e para todos os ministros da Corte.

Ao mesmo tempo, criticou o que chamou de "denuncismo" e a exposição cotidiana da sociedade a acusações envolvendo autoridades e familiares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lula atribuiu a Fachin a responsabilidade de impedir que a crise prejudique as eleições. "O presidente Fachin tem a responsabilidade de não permitir que isso atrapalhe o processo eleitoral", declarou.

Apesar das críticas à sessão, o petista reiterou elogios à atuação de Moraes contra a tentativa de golpe de Estado no Brasil. "Acho que o Alexandre de Moraes fez um trabalho extraordinário para garantir a democracia desse país, prendendo o Bolsonaro e os golpistas que foram com ele", afirmou.

Ao responder à pergunta sobre o risco de novas tentativas de golpe, Lula afirmou estar convencido de que "a extrema-direita continuará trabalhando nessa perspectiva", mas disse que o governo está atento para impedir uma ruptura e fortalecer a democracia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/DESCE A LETRA/STF/CRISE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV