Lula sobre Bolsonaro: 'Ele não sabe governar e por isso espalha fake newa'

Francisco Carlos de Assis e Giordanna Neves (via Agência Estado)

No pouco tempo em que conversou com jornalistas no Salão Amarelo do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre (RS), o ex-presidente e candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não deixou de alfinetar o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Aproveitando a deixa de uma pergunta sobre se pretendia renegociar a dívida do Estado do Rio Grande do Sul, além de dizer que se reunirá com os governadores já na primeira semana do seu mandato, Lula disse, sem citar nominalmente Bolsonaro, que "ele não sabe governar, não sabe conversar e que por isso espalha fakenews".

Disse ainda que "essa é primeira vez na história do Brasil vê vemos um presidente da República que não controla o Orçamento da União". Lula fez essa afirmação em alusão à Emenda do Relator, popularmente conhecida como "Orçamento Secreto", em que os valores previstos para emendas no orçamento são destinados de forma sigilosa a parlamentares, a partir de acordos políticos.