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Lula sobre bets: Temos que tomar a decisão mais drástica, não temos sequer inflação de demanda

Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou que vai tomar uma "decisão drástica" sobre o funcionamento das bets no Brasil. Em reunião com entidades da sociedade civil nesta terça-feira, 1º, Lula disse que, pessoalmente, é favorável à proibição da atividade no Brasil. Uma nova reunião sobre o tema, que tende a ser definitiva, deve ocorrer ainda nesta semana.

"Então, eu acho que nós temos que tomar uma decisão mais drástica. Porque nós não temos sequer inflação de demanda", afirmou o presidente.

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Segundo Lula, na situação atual, não é mais possível "arrumar aqui ou ali" ao falar de mais restrições para as empresas. Voltando a dizer sobre a possibilidade do governo ser drástico no controle das empresas de apostas, o presidente destacou que é preciso se tomar uma "atitude enquanto Estado".

"Nós temos que tomar uma atitude enquanto Estado, se a gente vai tomar decisão drástica ou não. Porque, pelo que eu estou vendo, não tem muita coisa para a gente fazer e tentar fazer arrumar aqui ou ali", declarou Lula.

O presidente voltou a dizer que muitas das empresas não possuem sede no Brasil e não pagam impostos. Mesmo com a tributação, o presidente disse que o método só funciona quando o lucro de uma atividade danosa é reduzido, mas não quando se "legaliza bandidagem".

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"Muitas vezes nós, quando pensamos como Estado, fala que vamos cobrar imposto, achando que a gente vai dificultar. O imposto só dificulta quando ele atrapalha o lucro, mas quando ele é a decisão de legalizar a bandidagem, ele (empresa de bets) paga sem problema", declarou o presidente.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/BETS/DECISÃO DRÁSTICA
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