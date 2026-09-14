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Lula só lidera fora da margem de erro no 2º turno contra Zema, mostra Quaest

Escrito por Geovani Bucci e Daniel Tozzi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) só apresenta vantagem superior à margem de erro contra Romeu Zema (Novo) nos cenários de segundo turno testados pela pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 14. Nas simulações contra Flávio Bolsonaro (PL), Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão), há empate técnico.

Diante de Zema, Lula tem 45% das intenções de voto, contra 33% do adversário, uma diferença de 12 pontos porcentuais. A margem de erro do levantamento é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

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Contra Cury, o presidente registra 38%, ante 36% do escritor. Na disputa com Caiado, Lula tem 41%, e o adversário, 39%. Já na simulação contra Renan Santos, o petista marca 41%, ante 38% do fundador do Movimento Brasil Livre (MBL).

Flávio Bolsonaro é o único dos adversários testados que aparece numericamente à frente de Lula: tem 42%, contra 40% do presidente. Na semana passada, ambos registravam 41%.

Contratada pelo jornal O Globo e pela TV Globo, a pesquisa ouviu presencialmente 2.004 eleitores entre 10 e 13 de setembro. A margem de erro é de 2 p.p. e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03607/2026.

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2º TURNO COMPARATIVOS ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/QUAEST
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