Lula sinaliza que poderá ir ao Catar e à Arábia Saudita

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (3) que talvez vá ao Catar e à Arábia Saudita durante a viagem que fará para participar da Cúpula do Clima (COP 28) em Dubai, nos Emirados Árabes, no fim deste mês. Já em 2024, segundo o presidente, a intenção é viajar pelos Estados brasileiros. "Dia 28 eu vou para os Emirados Árabes, talvez eu vá ao Catar e à Arábia Saudita", disse Lula na abertura da reunião que realiza com os ministros da área de Infraestrutura na manhã desta sexta. O chefe do Executivo afirmou que também pretende realizar mais reuniões, com os ministros da área de serviços e da área social, além de um encontro para balanço anual.

continua após publicidade