Da Redação

Lula segue na liderança das pesquisas e Moro fica em 3º

Foi divulgada nesta quarta (08), a nova pesquisa da Quaest/Genial sobre intenções de voto para as eleições presidenciais de 2022.

O quadro continua muito favorável ao ex-presidente Lula. O petista lidera em todos os cenários, vencendo em primeiro e segundo turnos. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece em segundo lugar, mas é derrotado em qualquer situação de segundo turno.

A pesquisa estimulada apresentou quatro cenários eleitorais. Em todos eles Lula vence em primeiro turno por ter mais da metade dos votos válidos (excluídos os votos em branco e os nulos). Seu desempenho é melhor sem a presença do ex-juiz Sergio Moro (Podemos) na disputa, embora a variação do petista seja pequena: vai de 46% da intenções, em seu pior cenário, até 48%, no melhor. Bolsonaro também teve melhor desempenho quando seu ex-ministro da Justiça não foi levado em conta.

No cenário com sete pré-candidatos, Lula teria 46% dos votos; Bolsonaro, 23%; Sergio Moro viria em terceiro, com 10%; Ciro Gomes, na quarta posição, com 5%; João Doria (PSDB), com 2%; e Rodrigo Pacheco (PSD) e Felipe D’Ávila empatados com 1%. O número de brancos e nulos é de 7% e o de indecisos, 5%.

Informações do Jornal O Globo