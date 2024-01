Lula se reúne na manhã desta segunda-feira com Marta Suplicy no Planalto

Na expectativa da formação de alianças para as eleições municipais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne, na manhã desta segunda-feira, 8, com a ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy (sem partido) no Palácio do Planalto. O encontro será acompanhado pelo deputado Rui Falcão (PT) - que está fazendo a ponte entre Lula e Marta - e pelo marido da ex-prefeita, o empresário Márcio Toledo.

continua após publicidade

Marta é secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo e uma das figuras mais cortejadas para a eleição municipal deste ano. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) quer mantê-la ao seu lado, mas o PT tenta trazê-la de volta ao partido para que ela seja vice na chapa com o deputado federal Guilherme Boulos, pré-candidato pelo PSOL.

O encontro, segundo a agenda, estava marcado para as 10h30. Antes, às 10h, Lula se reuniu a sós com Rui Falcão.

continua após publicidade

Marta deixou o PT em 2015, poucos meses antes do impeachment da então presidente Dilma Rousseff, e filiou-se ao MDB. Na votação decisiva que retirou Dilma da Presidência da República, Marta, então senadora, votou a favor do processo. Posteriormente, ela seguiu no cargo até fevereiro de 2019. Em 2021, tornou-se secretária do governo Ricardo Nunes.