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Lula se reúne com governadores no Palácio do Planalto nesta quarta-feira, 29

Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 07:35:00 Editado em 29.04.2026, 07:41:50
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se reunir com governadores nesta quarta-feira, 29. Às 15 horas, o encontro será com o governador interino do Rio, Ricardo Couto, que era presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) até a renúncia de Cláudio Castro, no fim de março. Já às 16 horas estará no gabinete presidencial o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

A primeira agenda de Lula na quarta será às 10 horas, sendo uma reunião com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira.

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Depois do almoço, às 14h40, Lula vai se encontrar com o secretário especial da Casa Civil para Assuntos Jurídicos, Marcelo Weick.

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