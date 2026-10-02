Lula sai favorecido nas redes sociais após cancelamento de debate, mostra AP Exata

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, saiu favorecido nas redes sociais após o cancelamento do debate da TV Globo nesta quinta-feira, 1º, indica levantamento da empresa de inteligência de dados AP Exata.

Lula, que optou por dar uma entrevista ao podcast Flow em vez de participar do embate com os adversários, chegou a sofrer desgaste, mas o impacto negativo para seu principal rival, o senador Flávio Bolsonaro (PL), foi maior. Na leitura de dados da AP Exata na manhã de sexta-feira, 2, o presidente teve 43,27% de menções positivas nas redes, o que representou uma queda de 0,52 ponto em comparação com a leitura da tarde de quinta. Já Flávio caiu 2,48 pontos, registrando 37,86%. A diferença entre os dois, que estava em 3,45, passou para 5,41 pontos.

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"O cancelamento do debate pela Globo retirou de Lula a pressão de ser confrontado pelos candidatos presentes e permitiu que conduzisse sua comunicação pelo Flow, mas colocou sobre ele a imagem de alinhamento com uma alegada censura do Judiciário", avalia o cientista de dados Sergio Denicoli, CEO da AP Exata.

Poucas horas antes do início previsto para o debate, a ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), proibiu a emissora de exibir o púlpito vazio de Lula durante o programa.

Na sequência, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a um pedido do Solidariedade para que o candidato Renan Santos (Missão) tivesse direito de participar do debate.

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Após as duas decisões, Flávio postou em sua rede social um aviso de que não iria mais ao programa, alegando "censura imposta ao evento pelo TSE".

Denicoli avalia que a acusação de censura mobilizou aliados, "mas passou a disputar espaço com a narrativa de que o senador havia recuado para não enfrentar Renan Santos. Essa interpretação foi promovida por Renan e também pela esquerda", diz Denicoli.

Lives e entrevistas mobilizam aliados e levantam críticas

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Depois de desistir do debate, Flávio optou por abrir uma live com aliados, mas a AP Exata indica que ela não ajudou na recuperação de indicadores. A confiança nos posts que mencionam o senador caiu de 14,43% para 14,07%, enquanto o medo a respeito deles subiu ligeiramente, de 17,92% para 18,19%. A confiança nos posts de Lula também caiu, de 16,31% para 16,23%. O medo, por outro lado, diminuiu de 16,19% para 15,89%.

O pico de audiência na live de Flávio foi de 980 mil pessoas, enquanto Lula conseguiu um máximo de 1,7 milhões na entrevista ao Flow. A conversa do presidente, no entanto, também levantou críticas, como o questionamento sobre a proibição das bets a poucos dias da eleição, a defesa do filho, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, e a negativa de conhecer a lobista Roberta Luchsinger, amiga de Lulinha, investigada no escândalo do INSS e que aparece em fotos ao lado do presidente.

A militância de esquerda, por outro lado, circulou trechos da entrevista em que Lula mencionou viagens de Luciano Huck no avião de Vorcaro, críticas a Flávio e mensagem aos jovens.

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Já a live de Flávio mobilizou os aliados com sua acusação à interferência do Judiciário e com recortes como o de Pablo Marçal pedindo que os candidatos Augusto Cury (Avante) e Ronaldo Caiado (PSD) apoiassem o candidato do PL para tentar encerrar a eleição no primeiro turno. Houve repercussão localizada também dos pedidos de votos para aliados ao Senado.