Lula reserva sexta-feira para compromissos diplomáticos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reservou a agenda desta sexta-feira, 17, para uma série de compromissos diplomáticos. Primeiro, ele participa remotamente da segunda cúpula virtual Vozes do Sul Global, às 10h. Depois, receberá as cartas credenciais de 13 embaixadores estrangeiros no Brasil. A apresentação das cartas credenciais é parte do rito diplomático. Chegando ao país onde vai servir, o embaixador estrangeiro apresenta as cartas credenciais para o líder político local. É uma forma de dizer, oficialmente, que representa um Estado estrangeiro. Os embaixadores que apresentarão as cartas credenciais a Lula, no Palácio do Planalto, são:

- Mateja Kracun, da Eslovênia;

- Ahmad Mohammed Al-Shebani, do Catar;

- Osama Ibrahim Ayad Sawan, da Líbia;

- Fiona Flood, da Irlanda;

- Marian Schuegraf, da União Europeia;

- Glynne Namulula Michelo, da Zâmbia;

- Andrii Melnyk, da Ucrânia;

- Bettina Cadenbach, da Alemanha;

- Vasilios Philippou do Chipre;

- Miklós Tamás Halmai, da Hungria;

- Emmanuel Lenain, da França;

- Alessandro Cortese, da Itália;

- Bogna Janke, da Polônia.