Lula repete pedido de votos dos eleitores 70+ e encerra ato no Rio

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), encerrou no período da tarde desta sexta-feira, 2, uma caminhada no Rio de Janeiro pedindo novamente votos dos eleitores com mais de 70 anos de idade, que não são mais obrigados a votar. Mais cedo, Lula disse que é preciso conversar com esse recorte da sociedade.

"Nessa sexta e nesse sábado, nós temos que ter preocupação e conversar com o maior número de pessoas possível. Sobretudo conversar com as pessoas com mais de 70 anos que, por lei, não tem mais obrigação de votar", disse o presidente da República.

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O ato de campanha começou às 10 horas na Praça Pio X, nos arredores da Igreja da Candelária,e seguiu com caminhada até à Cinelândia, na região central.

O ato reuniu os postulantes ao Senado, Benedita da Silva (PT) e Pedro Paulo (PSD).

Também estiveram presentes o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), e candidatas e candidatos aos legislativos estadual e federal.