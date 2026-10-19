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Lula repete desafio a Flávio por quebra de sigilos: É preciso provar quem é corrupto nesse País

Escrito por Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a desafiar o senador Flávio Bolsonaro (PL) para que ele abra seu sigilo telefônico e bancário. Lula fez essa provocação no debate da Band na noite deste domingo, 18, e a repetiu nas redes sociais nesta segunda-feira, 19.

"Ontem, vocês viram no debate que eu fiz um desafio ao candidato adversário para que ele abrisse seu sigilo bancário e seu sigilo telefônico, porque é preciso de uma vez por todas provar quem é corrupto nesse País. Estou cansado de ver ladrões e milicianos acusando gente honesta", disse o presidente em vídeo publicado no Instagram.

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"Eu fiz o desafio porque vou preparar uma procuração de todos os meus filhos, a minha, para autorizar quebrar meu sigilo bancário, desde que ele se disponha a fazer o mesmo. Dele, dos pais dele, dos irmãos dele. Para a gente saber quem é que rouba quem nesse País. Para ele explicar como comprou uma casa de milhões, sendo que ganha o mesmo salário que eu ganho", afirmou o presidente.

Lula apresentou o desafio a Flávio durante o debate da Band. O senador se esquivou. Não respondeu nem que sim, nem que não. Limitou-se a dizer que Lula receberia dinheiro sujo "por fora" e que esses recursos não estariam em suas contas. Mas não disse se aceitaria ou não o desafio.

O presidente da República sugeriu entregar todos os dados dos telefones e os bancários dos dois candidatos e de todos seus familiares ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, e ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/DEBATE/BAND/LULA/DESAFIO/QUEBRA/SIGILOS
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