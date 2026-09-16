Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Lula reconhece 'custo de vida caro', mas destaca 'menor inflação acumulada em 4 anos'

Escrito por Geovani Bucci e Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reconheceu nesta quarta-feira, 16, que o custo de vida está caro em relação aos salários recebidos pela população, mas defendeu os resultados econômicos de seu governo. Durante participação no podcast Desce a Letra, o petista citou indicadores de inflação, emprego e renda para argumentar que houve melhora em comparação com a gestão anterior.

"Eu sei que o custo de vida não está barato; eu sei que está caro", afirmou o presidente. "Ainda assim, o custo de vida está caro - mas comparado a quê? Comparado ao salário da pessoa que ganha hoje."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Lula afirmou que seu governo tem "a menor inflação acumulada em quatro anos" e destacou os reajustes do salário mínimo acima da inflação.

Segundo ele, o País também registra a maior massa salarial de sua história. O presidente citou uma taxa de desemprego de 5,3%, que classificou como o melhor resultado histórico do mercado de trabalho.

Ao tratar especificamente dos alimentos, Lula afirmou que a alta de preços em seu governo foi de 13% em quatro anos, ante 56% no período que atribuiu aos adversários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Nós pegamos um avião nas alturas", declarou o presidente da República, ao sustentar que sua gestão precisou de dois anos e meio para recuperar estruturas e políticas públicas.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/DESCE A LETRA/INFLAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV