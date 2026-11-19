O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reclamou das especulações sobre quem serão seus ministros e disse que a decisão "é uma coisa minha" e que vai indicar os ministros "na hora que eu quiser, no dia que eu quiser, na data que eu quiser". Falou que não conversou com ninguém sobre quem será ministro e que pessoas estão "inventando mentira para criar especulação".

"Fico meio revoltado, estou vendo nos jornais as pessoas indicando ministros. Dizendo que vai ser fulano, beltrano. Nunca conversei com ninguém sobre ministros, é uma coisa minha. O cara vai inventando mentira para criar especulação. É importante dizer à imprensa: cada ministério desse País será indicado por mim, na hora que eu quiser, no dia que eu quiser, na data que eu quiser. Ninguém vai indicar ninguém pela imprensa. Nem vai tirar, nem vai colocar. É importante ficar claro. Não tenho pressa", afirmou, durante decreto de regulamentação do fim da escala 6x1.

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A crítica do presidente vem diante de recorrentes cobranças por parte de integrantes do mercado financeiro para que ele anuncie um ministro da Fazenda em breve. Também acontece em um momento em que várias reportagens contam bastidores de pessoas cotadas para ministérios, tanto nos cargos mais próximos, quanto nos secundários.

Lula, com a rouquidão que o acompanha desde o fim da disputa eleitoral, demonstrou irritação quando falou sobre o assunto. Disse que tem se resguardado por causa do problema na voz e que tem visto cobranças quanto à velocidade na escolha dos ministros.

"Nem pude festejar e o cara já quer que eu indique o governo, quem vai ser isso, quem vai ser presidente de banco. A pressa é minha, não é deles. Eles apostaram que eu ia perder. Já tinham indicado ministros. Todo mundo sabe, quem senta na cadeira antes, cai antes de sentar", completou.