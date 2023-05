Lula receberá visita do presidente da Finlândia na próxima semana

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Sofia Aguiar (via Agência Estado)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, receberá, na próxima quinta-feira, 1º de junho, o presidente da Finlândia, Sauli Niinistö, no Palácio do Planalto. Em seguida, será oferecido um almoço em sua homenagem, no Palácio Itamaraty.

De acordo com o Palácio do Planalto, Niinistö viajará ao Brasil entre os dias 31 de maio e 2 de junho.

Além da visita a Brasília e encontro com Lula, o presidente finlandês terá agenda em São Paulo, na sexta-feira, 2, com foco no estímulo ao comércio e investimentos.