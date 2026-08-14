Lula recebe Alcolumbre no Palácio da Alvorada nesta sexta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está reunido com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), no Palácio da Alvorada nesta sexta-feira, 14.

O encontro dos dois aconteceria na noite de quinta-feira, 13, mas acabou adiado para esta sexta-feira, 14. Petistas como o senador Camilo Santana (PT-CE) avisaram na quinta que esse encontro entre os dois aconteceria.

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Este é ao menos o terceiro encontro que Lula e Alcolumbre tiveram nas duas últimas semanas, em um demonstrativo de reaproximação dos dois após meses de afastamento por causa da rejeição da indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF).