Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Lula questiona sobre SUS; Flávio faz mea culpa sobre saúde no governo Jair Bolsonaro

Escrito por Geovani Bucci, Mariana Ribas e Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O senador Flávio Bolsonaro (PL) fez um mea culpa sobre os resultados da saúde no governo de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, durante o debate Band/Estadão deste domingo. A declaração ocorreu após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticar a condução da pandemia de covid-19 e questionar o adversário sobre seu compromisso com o Sistema Único de Saúde (SUS).

"De fato, a saúde não foi uma área que a gente teve o melhor resultado. Eu faço aqui esse mea culpa", afirmou Flávio. O senador ponderou que o governo enfrentou dois anos de uma pandemia causada por uma doença nova, que, segundo ele, ninguém sabia direito como combater. "O Bolsonaro deu o seu melhor", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Flávio também citou a compra de vacinas na gestão do pai e ironizou o adversário. "O Lula tomou vacina, né? Quem comprou vacina? O presidente Bolsonaro. Tem Bolsonaro dentro do Lula."

Lula havia afirmado que o governo anterior deveria ter ouvido a ciência e os médicos, evitado a falta de vacinas e de oxigênio e não recomendado cloroquina. O petista atribuiu à condução da crise sanitária parte das mortes por covid-19 no País. "Vocês não gostam do SUS?", perguntou.

Na réplica, o presidente defendeu a ampliação do Mais Médicos e afirmou que sua gestão trabalha para recuperar os seis hospitais federais do Rio de Janeiro. Também disse que o governo busca garantir o diagnóstico e o início do tratamento de câncer em até 30 dias. "Estamos caminhando para chegar nesse ponto no Brasil", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao retomar a palavra, Flávio passou a apresentar propostas para renegociar dívidas. O senador prometeu que, em um eventual governo, haverá carência de seis meses para pessoas físicas e de um ano para empresas, além de crédito barato e de longo prazo. Também voltou a defender a criação de um Ministério da Prosperidade.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
covid 19 Debate eleições 2026 Flávio Bolsonaro Lula sus
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV