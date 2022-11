Lula: 'Queria pedir que pessoas voltem para casa; democracia é isso'

Débora Álvares, Iander Porcella, Eduardo Gayer, Eduardo Rodrigues e Célia Froufe (via Agência Estado)

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu que as pessoas que se manifestam contra sua vitória desde semana passada "voltem para casa". "Democracia é isso. Um ganha, outro perde", afirmou em um encontro com parlamentares no Centro Cultural Banco do Brasil, sede do governo de transição em Brasília.

"Algumas pessoas inconformadas com resultado eleitoral estão na frente de quartéis", disse, completando que, "lamentavelmente são uma minoria que não sabe nem o que pede".

"Não sejam violentos com quem pensa diferente, vamos respeitar quem não pensa como nós. Não peço para ninguém gostar de mim, mas para respeitar o resultado eleitoral", pediu o petista.

Lula disse o País tem "um vencedor e um perdedor", destacando que "uma derrota é apenas um incentivo para me preparar melhor para outra disputa eleitoral". Para ele, o presidente Jair Bolsonaro "tem dívida com povo". "Peça desculpas pelas mentiras", completou.