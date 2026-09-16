Lula: quem quebrou o BRB foi ligação entre Ibaneis e Vorcaro; não vamos dar dinheiro para o BRB

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acusou o ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) de ter prejudicado o Banco de Brasília (BRB) em razão de sua ligação com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. O petista deu a declaração nesta quarta-feira, 16, durante um comício em Ceilândia, região administrativa do DF.

"Vocês estão acompanhando o que aconteceu no BRB. A governadora (Celina Leão), de forma cínica e mentirosa, tenta jogar a responsabilidade no governo federal. Quem quebrou o BRB foi a ligação entre o Ibaneis e o Vorcaro, do Banco Master. O BRB comprou títulos que não existiam, R$ 12 bilhões", afirmou.

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Lula também disse que a União não prestará socorro ao BRB: "E agora estão dizendo pra mim: "Ah, presidente, se o senhor não der dinheiro, não vai poder pagar o Bolsa Família". Nós não vamos deixar o povo sem dinheiro, mas não vamos dar dinheiro para o BRB".