O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta terça-feira, 24, a morte do jurista e professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP) Fábio Konder Comparato. Lula relembrou o trabalho de Comparato como docente e a atuação dele na redemocratização do País.

"Recebi com profundo pesar a notícia do falecimento do jurista e professor Fábio Konder Comparato. Ao longo de décadas, Comparato dedicou o seu amplo saber jurídico à democracia, ao humanismo, à soberania nacional, aos direitos humanos e à justiça social", escreveu Lula no X. O jurista morreu na madrugada desta terça-feira, aos 90 anos.

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O presidente viajou a São Paulo para comparecer ao velório de Comparato, de acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom). A previsão de chegada à cerimônia de despedida é por volta das 15h.

"No período de formulação da Constituição de 1988, teve papel protagonista, ao atuar na proposição de um projeto constitucional e de um regimento interno completos - apresentados pelo Partido dos Trabalhadores - que ajudaram a pautar parte dos debates", acrescentou.

Lula também prestou solidariedade "aos familiares, amigos, ex-alunos e a todos os que admiram seu indiscutível legado para o Direito e para o País".

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"Foi um mestre que formou gerações na Faculdade de Direito da USP e um intelectual comprometido com as causas do povo brasileiro, muito presente nas lutas pela redemocratização e pela efetivação dos direitos fundamentais", completou.

Comparato morreu em decorrência de insuficiência cardiorrespiratória, condição da qual vinha se tratando havia 20 anos, de acordo com a USP.

Ele se formou em Direito pela USP em 1959, onde recebeu o título de livre-docente sete anos depois. Em 1963, tornou-se doutor em direito pela Universidade de Paris. Em 1976, foi nomeado professor titular da FDUSP, onde se aposentou em 2006. Três anos mais tarde, recebeu o título de Professor Emérito. O jurista também recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade de Coimbra em 1999.