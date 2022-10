Lula: Precisaremos reconstruir sociedade porque bolsonarismo vai ficar

Iander Porcella (via Agência Estado)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato ao Palácio do Planalto, afirmou, neste domingo, 23, que será preciso "reconstruir a sociedade" caso ele vença a disputa contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), que concorre à reeleição, porque o bolsonarismo "vai ficar". Em entrevista ao DL Show, o petista também fez um aceno ao agronegócio e disse que "colocaram na cabeça das pessoas" que ele é contra a religião.

"Nós precisamos restabelecer a paz no Brasil. Sabe que, se nós ganharmos as eleições, a gente derrota Bolsonaro e precisamos reconstruir a sociedade brasileira porque o bolsonarismo vai ficar", declarou Lula. "O nosso governo vai estabelecer políticas de negociação com vários segmentos da sociedade para que a gente possa começar a restabelecer a paz. Sempre vai ter o fanático, o cara que não vai gostar, mas paciência. O que nós precisamos é transformar esses fanáticos em minoria", emendou.

O ex-presidente, ao reconhecer que a situação do Brasil hoje é muito diferente e "mais difícil" do que em 2003, quando ele assumiu o Palácio do Planalto pela primeira vez, afirmou que é preciso restabelecer a democracia, o diálogo e a convivência amigável entre as pessoas.

Ao dizer que as fake news têm um poder muito maior do que ele pensava, o petista disse que os bolsonaristas "colocaram na cabeça das pessoas" que ele é contra a religião. Lula também fez um aceno aos produtores rurais ao dizer que seu governo foi o que mais proporcionou financiamento ao agronegócio.

Em 19 de outubro, Lula divulgou um documento em que fez compromisso com a liberdade de culto no País e diz que os evangélicos são bem-vindos para participar do Executivo. Na ocasião, Bolsonaro criticou a carta do petista aos evangélicos.

"É oportunismo por parte deles. Como pegou muito mal a questão do aborto e, até há poucas semanas, o Lula falava abertamente: 'Olha, aborto é questão de saúde pública. Se não quer ter filho, que não tenha'. E por que ele volta atrás? Porque viu que no público cristão ele perdeu apoiamento", disse o presidente, em entrevista a um podcast do site O Antagonista.