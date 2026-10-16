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Lula: 'Precisamos andar para frente. Esse País está em um ponto de crescimento extraordinário'

Escrito por Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira, 16, em passeata em Ipatinga (MG), que o País não pode admitir que alguém de direita ganhe as eleições. Lula afirmou que, se Flávio Bolsonaro (PL) for eleito, programas sociais serão cortados e investimentos em universidades e institutos federais serão reduzidos.

"Se essa gente bolsonarismo voltar ao governo, vão destruir tudo o que vocês conquistaram. Vão destruir as nossas universidades, os institutos federais, vão acabar com o Farmácia Popular, vão acabar com o Ministério da Cultura, o Ministério do Trabalho. Precisamos andar para frente. Esse País está em um ponto de crescimento extraordinário e não podemos permitir que haja retrocessos", afirmou o presidente durante a passeata.

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Lula está acompanhado do governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), e do senador eleito Rui Costa (PT-BA), que viajaram com ele de Brasília a Minas Gerais. Também o acompanham a senadora eleita Marília Campos (PT-MG) e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD).

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/CAMPANHA/IPATINGA
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