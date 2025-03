Lula: povo não faz comparação com Bolsonaro, que foi 'muito ruim', mas com Lula de 2010

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quinta-feira, 27, que os eleitores não o comparam ao seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), mas com ele mesmo, que já havia governado o País entre 2003 e 2010. O petista deu a declaração em entrevista à TV Record depois de ser questionado sobre o mau momento da popularidade de seu governo nas pesquisas de opinião.

continua após publicidade

"Eu acho que nós temos que ter clareza de que uma pesquisa, quando está boa ou quando está ruim, serve de análise para saber se você muda ou não de comportamento. Eu acho que o povo brasileiro tem o direito de cobrar de um presidente da República como a torcida cobra de um jogador. Vira e mexe você vê a torcida vaiar o melhor jogador em campo, porque ele não está fazendo, não está correndo", disse o presidente da República.

E declarou: "Eu sei que eu tenho compromisso com o povo brasileiro, eu prometi durante a campanha. O povo brasileiro não me compara com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi muito ruim, mas muito ruim. Eu quero que você viaje o Brasil para você saber se encontra uma obra dele. O povo me compara comigo mesmo. O povo me compara com o Lula de 2010. Quando eu deixei a economia, ela estava crescendo 7,5%."