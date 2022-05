Lula posta bênção de bispo: “Amai-vos e não armai-vos”

Da Redação

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou, na noite desse domingo (22), nas redes sociais, um vídeo com os principais momentos do casamento do político com a socióloga Rosangela Janja da Silva, que ocorreu na última quarta-feira (18), em São Paulo.

continua após publicidade .

Na publicação, há um momento em que o bispo dom Angélico Sândalo Bernardino faz uma bênção aos noivos e prega sobre o amor familiar. O bispo emérito de Blumenau é um velho amigo do ex-presidente e já comandou a Pastoral Operária em São Paulo.

“Vamos, com o coração aberto, viver esse momento marcado pelo amor”, diz o religioso, no vídeo. “Precisamos de momentos como este para nos robustecermos no amor, e gritarmos, perseverantemente, que nós queremos um mundo, um Brasil, marcado não por armas e sim por amor”, continua ele. “Insisto e repito: amai-vos e não armai-vos, para que vocês possam continuar na urgente missão que Deus colocou em seus ombros”, disse o bispo, emocionando os noivos.

continua após publicidade .

Uma nova etapa de muito amor nas vidas de Lula e @JanjaLula. Assista aos votos, com benção de dom Angélico Sândalo Bernardino. #EquipeLula



🎥: @ricardostuckert pic.twitter.com/DmrlkxpgMV — Lula (@LulaOficial) May 22, 2022

Com informações do Metrópoles.