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Lula: Por que o Nordeste tem que ser tratado como região de gente inferior?

Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 20:50:00 Editado em 29.05.2026, 20:59:07
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 29, que os problemas estruturais no Nordeste, que são impulsionados pela seca, é uma "falta de vergonha na cara" de governantes. Lula voltou a dizer que é o presidente que mais investiu na região, que é o principal reduto eleitoral do petismo.

"Por que o Nordeste tem que ser tratado como uma região de gente inferior? Por que é no Nordeste que a gente passa mais fome? Por que é no Nordeste que a gente tem mais seca?", questionou o presidente.

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Em discurso durante visita ao Hospital do Câncer de Sergipe, em Aracaju (SE), Lula disse também que o governador sergipano Fábio Mitdieri (PSD) irá, em breve, para Brasília para assinar a liberação de recursos para a construção de um VLT que vai ligar as cidades de Aracaju, São Cristóvão e Laranjeiras.

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