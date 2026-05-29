Lula: Por que o Nordeste tem que ser tratado como região de gente inferior?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 29, que os problemas estruturais no Nordeste, que são impulsionados pela seca, é uma "falta de vergonha na cara" de governantes. Lula voltou a dizer que é o presidente que mais investiu na região, que é o principal reduto eleitoral do petismo.

"Por que o Nordeste tem que ser tratado como uma região de gente inferior? Por que é no Nordeste que a gente passa mais fome? Por que é no Nordeste que a gente tem mais seca?", questionou o presidente.

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Em discurso durante visita ao Hospital do Câncer de Sergipe, em Aracaju (SE), Lula disse também que o governador sergipano Fábio Mitdieri (PSD) irá, em breve, para Brasília para assinar a liberação de recursos para a construção de um VLT que vai ligar as cidades de Aracaju, São Cristóvão e Laranjeiras.